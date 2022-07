Komentář: Atentát mírumilovné Japonsko šokoval a změní

Abe byl jedním z nejvýznamnějších, ne-li zcela nejvýznamnějším politikem poválečného Japonska. V premiérském křesle vydržel dohromady bezmála deset let a jeho politická agenda nyní prostupuje celou vládní Liberálně demokratickou stranou (LDP). I proto si zřejmě vytvořil řadu nepřátel, zejména z okruhu politických odpůrců (například komunistů), nacionalistů z okolních asijských států (atentát byl na čínských nacionalistických sítích oslavován) a těch, jimž jeho konzervativní agenda a její společenský odkaz ztěžovaly život – viditelně u generací Korejců žijících v Japonsku (zainiči).

I tak ale extremistické spolky v Japonsku nebyly doteď považovány za hrozbu pro politický systém ani pro mírumilovnou japonskou společnost. Atentát na Abeho to zřejmě změní. Byť je ještě brzy na dohady o tom, jaký dopad bude mít na japonskou politiku, dá se očekávat, že nebude malý. Představa Japonska jako země bez násilí oslabí, politický extremismus zase spíše vzroste, a to zejména ten pravicový, který Abeho potichu podporoval. Pokračovat bude i rozkližování japonské společnosti – už nyní kolují na sociálních sítích obvinění vůči různým menšinám a zejména zainiči Korejcům.

Šinzó Abe byl nejdéle sloužícím poválečným japonský premiérem a jednoduše by se dalo argumentovat, že i nejdůležitějším. Pochází z významné politické rodiny. Jeho dědeček Nobusuke Kiši byl viceministrem válečného kabinetu fašistického premiéra Hideki Tódžóa, který se politiky nevzdal ani po válce a s americkou podporou usedl do premiérské židle na konci padesátých let. Jeho největším politickým odkazem byl podpis bezpečnostní smlouvy s USA v roce 1960, vůči které v ulicích japonských měst protestovaly statisíce lidí. Abeho otec, Šintaró Abe, byl podobně významnou politickou figurou. Jako jeden z vrcholných politiků vládní Liberálně demokratické strany držel několik ministerských postů, nejvýznamněji jako šéf ministerstva zahraničí v letech 1982–1986.