Komentář: Írán popírá islámské zákony. Ze šátku udělal řetěz

Koncem 70. let totiž v Íránu došlo i k převratu sociálnímu: Dosud přehlížení obyvatelé malých měst a vesnic dostali šanci (spolu)vládnout. Šátek byl a zůstal odznakem revolučně naladěných žen. Vous zase hrdě nosili převratem vyzdvižení venkované deroucí se do čela země. Mimochodem podobný převrat, jakkoli nenásilný, proběhl zkraje 90. let také v Turecku. Tam ale ženy z řady kulturních i politických důvodů nemají povinnost své vlasy schovávat. Nošením šátku či naopak jeho absencí však Turkyně demonstrují nejen příslušnost ke komunitě, ale i vlastní světonázor.

Jenže to všechno už v Íránu dávno neplatí. Misogynní bijci a svatouškovské udavačky z milice Basídž i jiných režimních organizací mají k islámským revolucionářům roku 1979 podobně daleko jako pomocná stráž komunistické Veřejné bezpečnosti k interbrigadistům bojujícím ve Španělsku na konci 30. let minulého století.

Mezi oběma světy je sotva překonatelný příkop. Studenti v soukromých rozhovorech touží po odchodu do ciziny, protože v tomto Íránu postrádají perspektivu. Nejedná se přitom nutně o principiální odpůrce režimu, do kterého se narodili, a jiný proto ani neznají. Situace je o to složitější, že země není etnicky jednolitá. Kurdové, Azeři, či třeba Arabové nebo Arméni se ve svých komunitách řídí jinými normami. Poslední vlnu protestů pomohl zapálit i fakt, že Mahsá Amíníová, dívka, která zemřela nedlouho po zadržení mravnostní hlídkou, přijela do hlavního města právě z íránského Kurdistánu, kde bývají zvyklosti kolem zahalování méně přísné.