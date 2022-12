Komentář: Íránský režim stojí na ženském šátku. A s ním také padne

Nicméně vystoupení generálního prokurátora opravdu znamená zásadní průlom, ba snad i malou revoluci. Klíčový vykladač íránského práva totiž naznačil, že nenáviděná mravnostní policie přestane existovat. Aby pak hodil do západních médií informační granát, když prohlásil, že experti také přezkoumají zákon o povinném nošení šátků.

Co se ale reálně stalo? Generální prokurátor Mohammad Džafar Montazerí dorazil na náboženskou konferenci, kde čelil také dotazům. Odpovídal vyhýbavě a nejasně. Nicméně konstatoval, že mravnostní policie nikdy neměla nic společného s justicí (což je fakt) a ve své nynější podobě zanikne. A dodal, že znalci práva přezkoumají, zda norma o zahalování žen vyžaduje změny či úpravy.

Skutečností je, že íránská mravnostní policie suverénně vítězí v tamní soutěži neoblíbenosti. Konkurovat jí dokážou snad jen podobně svatouškovští příslušníci všemocné milice Basídž. Obě formace bezostyšně šikanují běžné Íránce přímo v ulicích, k čemuž od režimu dostaly volnou ruku. Jejich členové prosluli svévolí, krutostí i zpupností, a to nejen při posuzování toho, zda je žena dostatečně zahalená nebo zda není účes kolemjdoucího mladíka příliš výstřední.

Pro představu: podobně disponovaní jedinci nastupovali v někdejším Československu k Lidovým milicím či pomocným strážím komunistické policie, kde si zhusta hojili vlastní komplexy. Když pak takoví lidé letos v září způsobili smrt 22leté Mahsy Amíníové, prý pro špatně nasazený šátek, ucho příslovečného džbánu se utrhlo. Íránci vyšli do ulic, kde začali členy mravnostní policie fyzicky napadat. Na řadě míst se demonstruje dodnes.

Formální zrušení nenáviděných hlídek lze proto ze strany režimu chápat také jako úspěšný PR manévr, který měl rezonovat hlavně v zahraničí. Což se také stalo. Sami Íránci ale dobře vědí, že režim své nejoddanější bijce neopustí – pošle je prostě tlouct jinam. Poslanci nyní silně konzervativního sněmu navíc pošilhávají po Číně a koketují s modernějšími metodami útlaku. Méně drastickými, ale o to cílenějšími. Do sledování Íránek chtějí například zapojit kamerový systém, který by dívky s poodhalenými vlasy nejprve dvakrát skrze SMS varoval, aby jim pak stát napotřetí zablokoval účet.