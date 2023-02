Komentář: Poslední prohra Miloše Zemana. Pomník nebude

S blížícím se koncem prezidentského mandátu proto toužil a touží po jediném: odletět ještě do Jeruzaléma, kam ho žene touha po životě věčném – ovšem tom politickém. Chce ve Svatém městě osobně a co možná nejslavnostněji otevřít české velvyslanectví, které dosud sídlí v přímořském Tel Avivu.

Záhy vysvětlím, proč jde o gesto srovnatelné s vyhlášením války celému jednomu kulturnímu okruhu. Na druhé straně – pokud by Zeman opravdu přesun české diplomatické mise prosadil, zařadil by se v židovských kronikách hned vedle amerického exprezidenta Donalda Trumpa. A postavil by si v Jeruzalémě nyní sice jen pomyslný, ale do budoucna možná i opravdový pomník.