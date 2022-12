Řešíme důležitější věci, vzkazují politici k „Zemanově“ ambasádě v Jeruzalémě

Mandát Miloše Zemana vyprší 8. března. Do té doby by rád zvládl ještě jednu zahraniční cestu. Jak pravil o víkendu v rozhovoru pro Radiožurnál, chtěl by s premiérem Petrem Fialou (ODS) odjet do Izraele a otevřít tam novou českou ambasádu v Jeruzalémě.