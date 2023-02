Komentář: Rusové na olympiádě = morální bankrot sportu

Člověku zatrne hrůzou, když slyší argumentaci Mezinárodního olympijského výboru (MOV), ale i jiných organizací, jako třeba hokejové federace IIHF, že na mezinárodních soutěžích by měla být opět umožněna účast ruských sportovců.

MOV před týdnem vyjádřil souhlas se startem ruských a běloruských sportovců na nadcházejících asijských hrách s tím, že se tam mohou kvalifikovat pro olympijské hry příští rok v Paříži. A hokejovým světem zase rezonovalo, co prohlásil šéf IIHF Luc Tardif. „Nedovolíme, aby politický tlak ovlivnil naše rozhodnutí. Pořádáme hokejovou soutěž, neřešíme problémy světa,“ řekl Tardif v souvislosti s možnou přítomností Rusů na mistrovství světa příští rok v Praze a Ostravě. „Morálku nezahrnuji do našeho rozhodování,“ doplnil, aby nebylo pochybností.

To je nutné ještě někomu vysvětlovat, že by se v olympijském i hokejovém případě jednalo o nahrávku na smeč Kremlu? Nebo jak moc by se to hodilo režimu, který považuje sport za řekněme divizi své prolhané propagandistické mašinerie obhajující agresi proti Ukrajině?

Funkcionáři MOV a IIHF se ohání klasickým, leč dnes víc než kdy jindy pomýleným tvrzením, že politiku a sport nelze směšovat. Dá se na to říct snad jen toto: Tak to tedy jděte nejdříve vysvětlit do Moskvy a Minsku, než přijmete rozhodnutí, které nebude ničím než ostudně arogantním plivnutím do tváře všech Ukrajinců – zejména pak plivnutím do tváře ukrajinských sportovců, kteří mrznou v zákopech nebo už položili život za obranu své země, a potažmo celé svobodné části Evropy před destrukcí a ujařmením.

Lukostřelec Dmytro Sydoruk a střelec se vzduchovou pistolí Ivan Sydnjak zahynuli v boji. Sportovní tanečnice Darja Kurdelová zemřela při výbuchu. Koncem ledna padli při obraně Bachmutu desetibojař Volodymyr Androščuk a krasobruslař Dmytro Šarpar – zrovna na jeho smrt Mezinárodní olympijský výbor reagoval prohlášením, které tváří v tvář souběžnému otevírání dveří Rusům vyznívá zvlášť cynicky. „Hluboce nás zasáhla zpráva o smrti krasobruslaře Dmytra Šarpara, jenž se účastnil zimních olympijských her mládeže. Podobně nás zasáhly i zprávy o dalších členech ukrajinské olympijské komunity, kteří přišli o život v této válce,“ psalo se ve sdělení Mezinárodního olympijského výboru.

Ten cynismus má však jednu ještě hlubší a odpornější vrstvu. Vždyť Šarpara mohli zabít i někteří z těch, kterým se teď rýsuje, že budou moci brzy vyměnit maskáče opět za dres. Připomeňme slova šéfa ruského olympijského výboru Stanislava Pozdňakova z loňského září. „Službu vlasti považujeme za čest pro každého občana, včetně členů národních týmů,“ podotkl tehdy Pozdňakov v souvislosti s právě vyhlášenou mobilizací. Zkrátka řekl, že od ruských sportovců se čeká, že půjdou bojovat. A oni šli. Ruská snowboardová asociace v září potvrdila narukování dvou svých závodníků. Cyklistický svaz oznámil mobilizaci tří sportovců a jednoho trenéra. Narukoval i krasobruslař Makar Ignatov. Šli, museli jít – zabíjet Ukrajince.

Zřejmě aby se celá věc zamlžila, avizoval teď Mezinárodní olympijský výbor přijetí několika vesměs už z dřívějška známých opatření, směšně výborem nazývaných „tvrdé sankce“. Třeba že se olympijského ceremoniálu patrně nezúčastní zástupci ruské a běloruské vlády. Nebo že se budou muset sportovci z obou zemí podrobovat přísným dopingovým kontrolám a taky se muset – zatím ale MOV neřekl, jak přesně – distancovat od války na Ukrajině.

K poslednímu lze ironicky říct, že i kdyby ruští sportovci museli něco podškrábnout, v Kremlu se tomu budou potají smát asi nejvíc. Tam vědí, že si každý ruský fanoušek doma u televize řekne: Na olympiádě nás šikanují, nedovolí nám ani národní dresy, ale stejně nám ustoupili, pustili nás soutěžit, i když kolem toho byla spousta řečí. Takže je vše v pořádku. Jsme součástí světa a Putin má pravdu, když říká, že jsme velmoc, které se všichni bojí.

Pak už se budou jen počítat medaile. V roce 2021 se v Tokiu konaly poslední letní olympijské hry. Rusové soutěžili pod neutrální vlajkou a v pořadí národů obsadili páté místo se ziskem 71 medailí, z toho 20 zlatých. Z loňské zimní olympiády v Pekingu, která proběhla těsně před vpádem na Ukrajinu, si „neutrální“ Rusové odvezli šest zlatých a celkem 32 medailí. Jen Norové tam dokázali nasbírat víc cenných kovů.