Komentář: Ukrajina za bodem bez návratu a co z toho plyne pro nás

Jediný způsob, jak riziko jaderného útoku Ruska odvrátit, je vědomí Kremlu, že v takovém případě přijde adekvátní odveta bez zaváhání. Jen strach ze symetrické odpovědi může Putina udržet mimo jaderný útok. I v této věci musí být Severoatlantická aliance a celé západní společenství jednotné, ani v tomto bodě nesmí ani česká vláda, ani česká veřejnost zakolísat. A je třeba, aby si to veřejnost i naši politici uvědomili.

Jak lze dosáhnout žádoucí vnitřní proměny nebo neutralizace Ruska, je vážnou a otevřenou otázkou naší strategické bezpečnosti, kterou nemůžeme ignorovat jako dosud, ani z hospodářské, ani z politické nebo mezinárodní perspektivy. Stejné riziko vyvstane, pokud by došlo k mocenské implozi Ruska v důsledku neúspěšné války, k jeho rozpadu nebo násilnému vnitřnímu vývoji, a to vzhledem k velkému jadernému arzenálu, jehož předvídatelná kontrola je globálním rizikem.

Rusko má propracovanou strategii využití jaderných zbraní v případě hrozícího neúspěchu v konvenční válce. Ale prohrává na Ukrajině už dost, nebo ještě ne? Hranice, kdy by Kreml nasadil jaderný arzenál, je nejasná.

Hlavní podmínkou naší modernizace je růst kompetence české společnosti, zejména jejích správních a politických vrstev. Naprostá závislost na fosilních zdrojích a zaostání v těch obnovitelných, do kterého jsme se dostali, jsou výrazem/měřítkem stavu české politiky a její strategické impotence.

Česká vzdělanostní společnost i nadále zaostává. Jsme prakticky na poloviční úrovni v podílu vysokoškolského vzdělání ve společnosti vůči vyspělým zemím, a to i v dlouhodobější perspektivě – v podílu vysokoškolských studentů v populačních ročnících. Potřebujeme hlubokou reformu celého školského systému a vzdělání, kde jsme zaostali, protože jsme propadli iluzi, že se věci změní samospádem. Nezmění a nezměnily se.

Množstvím i obsahem vzdělanosti nadále zůstáváme v kolejích rakousko-uherského memorativního školství s nízkou flexibilitou a nedostatečným tlakem na samostatnost, odpovědnost i kreativnost. Nedokážeme individualizovat vzdělání ani v podpoře sociálně znevýhodněných, ani lépe vybavených dětí. České školství nadále učí a známkuje to, co si děti přinesou z domova, ze svého sociálního původu; jeho přidaná hodnota, která by eliminovala sociální původ, zůstává jednou z nejnižších v celé OECD.