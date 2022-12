Kongresmani doporučili obvinit Trumpa ze čtyř zločinů

Výbor v pondělí uzavřel vyšetřování Trumpova jednání jakožto prezidenta v době, kdy jeho podporovatelé vtrhli do budovy Kapitolu, kde se zákonodárci chystali stvrdit vítězství Joea Bidena ve volbách z listopadu 2020. Trump výsledek voleb dodnes zcela neuznal.

„Uvědomujeme si závažnost doporučení, které dnes vynášíme. Šli jsme nicméně tam, kam nás vedla fakta a zákon. Dovedly nás sem,“ řekl člen výboru Jamie Raskin poté, co návrh na Trumpovu obžalobu oznámil.

Zuřil, házel nádobím a málem se sám odvezl k budově Kongresu. „Jsem zas*aný prezident. Vezměte mě do Kapitolu,“ křičel na ochranku, která odmítala přesun provést. „Prezident byl extrémně naštvaný kvůli rozhovoru s ministrem spravedlnosti a hodil obědem o zeď. Popadla jsem ručník a začala stírat kečup ze zdi,“ vypověděla na dalším z mnoha slyšení k útoku na Kapitol na adresu Donalda Trumpa někdejší asistentka Cassidy Hutchinsonová.

Komise také doporučila, aby byli čtyři republikánští poslanci předvoláni před sněmovní etickou komisi za to, že odmítli s komisí spolupracovat při vyšetřování.

Většina republikánů se odmítla do vyšetřování sněmovní komise zapojit. Zasedli v ní pouze dva.

Server The New York Times informoval, že Kongres plánuje do konce roku schválit legislativu, která bude mít za cíl, podobně jako komise pro 6. leden, zamezit podobným útokům v budoucnosti.