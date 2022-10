Karel III. prodává závodní koně po své matce

Královna Alžběta II., která zemřela po sedmi desetiletích na trůně letos v září ve věku 96 let, zdědila po svém otci Královský hřebčín, chovnou stanici dostihových koní ve východoanglickém sídle Sandringham. Z chovné stanice podle BBC vzešlo mnoho vítězů.

„Jsem si jistý, že pokud by královna nebyla vychovaná pro život monarchy, našla by si práci u koní. Měla to prostě v krvi,“ dodal Warren, který byl podle britských médií důvěrným společníkem Alžběty II.