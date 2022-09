Konspirátoři řeší, jak to celé je s rakví a ostatky

Od skonu britské královny do jejího pondělního pohřbu uplyne jedenáct dní.

Rakev s ostatky mezitím absolvovala mnoho přesunů a procesí. Z místa skonu panovnice na zámku Balmoral byla převezena do Edinburghu, následoval letecký transport z hlavního města Skotska do Londýna, pak několik přesunů po hlavním městě. Viděly ji už přinejmenším desetitisíce lidí a předpokládá se, že rakvi zahalené v královské standartě se v metropoli pokloní statisíce.

Poměrně dlouhá doba, během které smuteční akce probíhají, a také poměrně teplé zářijové počasí, které na Ostrovech panuje, vyvolávají zcela přirozené dotazy na to, jak se vlastně s rakví i ostatky Jejího Veličenstva nakládá.

„Stále slýchám spekulace, že královna ve skutečnosti v rakvi není,“ shrnul jeden z uživatelů internetové dohady. „Musím přiznat, že i mě to už napadlo,“ odpověděl v debatě další. Podle něj jsou převozy královniny rakve „obrovskou bezpečností noční můrou“, navíc za neustálé přítomnosti televizních kamer.

I na sociálních sítích se objevují teorie, že tělo královny v rakvi není a že ve skutečnosti jsou ostatky panovnice uloženy až do samotného pohřbu v márnici.

Britské servery píšou, že není jasné, zda došlo k nabalzamování královnina těla. To by ho pomohlo zakonzervovat na poměrně dlouhou dobu. K takovému kroku se přistupuje například při pohřbu s otevřenou rakví, ten se ovšem v případě Alžběty II. podle serveru The List konat nebude.