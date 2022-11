Královna Camilla boří staletou tradici

Camilla opustí staletou tradici s kořeny až ve středověku a nebude mít dvorní dámy (ladies-in-waiting). Místo nich ji budou při oficiálních příležitostech doprovázet „královniny společnice“ (Queen's companions). Oznámil to Buckinghamský palác.

„Gang jejích šesti starých přítelkyň bude pořád po ruce, aby nosil květiny a udržoval jí úsměv. Jen jim už neříkejte dvorní dámy,“ komentuje změnu královská korespondentka deníku The Times Roya Nikkhahová.

Dosavadní dvorní dámy, které sloužily královně Alžbětě II., budou nově pomáhat Karlovi III. s pořádáním akcí v Buckinghamském paláci a budou nově známy jako ladies of the household, což by se dalo přeložit jako dámy domácnosti. Zesnulá panovnice se takřka žádných událostí neúčastnila bez doprovodu některé z dvorních dam.