Kuleba řekl, kdy bude mluvit s Ruskem. „Zatím jednáme na bitevním poli“

Rusko je podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby připraveno vyjednávat pouze v momentě, kdy bude jeho pozice co nejvíce oslabená. Ministr to řekl v rozhovoru s ukrajinským serverem RBK Ukrajina.

Pokud by Rusko vyslalo signál o ochotě vyjednávat, podle Kuleby by nejprve přišla na řadu analýza toho, proč tato nabídka přichází. „Věříme, že Rusko projeví vážný zájem o skutečná jednání ve chvíli, kdy si uvědomí, že jeho pozice maximálně oslabila, a smíří se s tím, ve chvíli, kdy nebude schopné udržet ani to, co dobylo, a bude nuceno nějak razantně stabilizovat situaci,“ vysvětlil možný postup Ruska.