Kyjev může v zimě zažít apokalypsu jako z hollywoodských filmů, varuje Kličko

„Děláme ale vše pro to, abychom zajistili, že k tomu nedojde,“ zdůraznil starosta. Pokud ovšem nastane úplný blackout, město nebude schopno zajistit pro 3,6 milionu Kyjevanů teplé přístřeší. Lidé by tak měli být připraveni na evakuaci.

„Zatím jsme zřídili skoro 500 autonomně vyhřívaných center, ale pro město s více než třemi miliony obyvatel to není nic,“ sdělil Kličko.

V nejhorším scénáři by podle něj metropole mohla být bez ústředního vytápění až do jara. Teploty by přitom mohly klesnou až na minus 15 stupňů Celsia.