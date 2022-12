Kyjev se musí smířit s novou realitou, říká Kreml. Odmítl výzvu Ukrajiny

O nutnosti mírových jednáních se v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, která brzy bude trvat již 10 měsíců, v poslední době mluví zase stále častěji. Naposledy v pondělí vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Rusko, aby stáhlo z fronty své vojáky. Ideální termín by podle něj byly Vánoce.

Kreml v úterý požadavek smetl ze stolu a vzkázal do Kyjeva, že se musí smířit s novou územní realitou. Ta podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova počítá s připojením čtyř ukrajinských oblastí k Rusku.

Pokud Kyjev novou územní realitu nepřijme, nebude jakýkoliv posun v mírových jednáních možný, řekl Peskov. O stažení vojáků z ukrajinské fronty do konce letošního roku nemůže být podle něj ani řeč.

Někteří představitelé Ukrajiny i Západu navíc Moskvu podezřívají z toho, že chce využít mírová jednání k plánování další vojenské akce a přeskupení sil. Kreml to odmítá.

Zelenskyj nedávno také vyzval vedoucí představitele G7 ke svolání globálního mírového summitu, který by se zaměřil na naplnění kyjevského desetibodového mírového plánu. Ten mimo jiné předpokládá, že Kyjev nebude dělat žádné územní ústupky, připomněla agentura Reuters.

„Bez ohledu na to, co má agresor v úmyslu udělat, když je svět skutečně jednotný, je to pak svět, a ne agresor, kdo určuje, jak se budou události vyvíjet,“ uvedl Zelenskyj v noci z neděle na pondělí ve svém videoposelství.