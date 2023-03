Latinská Amerika vyrazila do boje s klimatickou krizí

Je to poprvé od roku 1991, kdy tato iberoamerická setkání začala, kdy se otázka klimatu dostala do centra pozornosti, píše web El País .

Více spolupracovat chce 22 zemí na vědecké úrovni, „a to v zájmu ochrany, zachování a udržitelného využívání životního prostředí a zlepšení porozumění životnímu prostředí a environmentálně šetrného hospodaření s přírodními zdroji“.

Vážným problémem Latinské Ameriky je odlesňování. V Amazonii podle rozsáhlé studie z konce loňského roku za posledních bezmála čtyřicet let ubylo deset procent původní vegetace, což je zhruba třetina rozlohy Evropské unie. Nová charta sice zdůraznila význam boje s odlesňováním, konkrétně problém ale zmiňuje jen velmi zřídka.

Za nejlepší řešení současných problémů dohoda považuje vzdělávání, podporu udržitelného životního stylu a aktivní účast občanů. Podle dohody by jihoamerické státy měly otevřít nové cesty pro ekologicky udržitelné investiční příležitosti, které podporují inovace, a tím propojit iberoamerický podnikatelský sektor.

Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství je Latinská Amerika společně s Karibikem regionem, kde je základní zdravá strava nejdražší - v roce 2020 to činilo 3,89 amerického dolaru (85 Kč) na osobu a den, zatímco v Severní Americe a Evropě to bylo 3,19 dolaru (70 Kč). Podle OSN si tuto cenu nemůže dovolit skoro čtvrtina obyvatel regionu - v roce 2020 to bylo více než 130 milionů lidí.