Lavina zasypala ve středisku na západě Rakouska asi 10 lidí

Český zastupitelský úřad ve Vídni zatím nemá informace, že by se pád laviny jakkoliv dotkl českých občanů, sdělila mluvčí Ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

„Děláme vše, abychom zimní sportovce zachránili,“ uvedli zástupci obce Lech o akci, do níž se zapojilo přes 100 lidí.

„Nasadili jsme všechna zásahová vozidla a vše se světlomety, co máme k dispozici,“ řekl pak podle veřejnoprávní televize ORF Hermann Fercher z operačního střediska záchranářů. Člověka, kterého se podařilo najít, transportoval vrtulník do nemocnice v Innsbrucku.

Po setmění přestali záchranáři pátrat za pomoci vrtulníků. Akce, do níž jsou zapojeni i speciálně vycvičení psi, ale bude podle Ferchera pokračovat, a to klidně celou noc, pokud to bude potřeba.