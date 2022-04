Macron pořád lže, Le Penová lidi rozděluje, zní z Francie před volbami

„Už před žlutými vestami jsem byl tak trochu mimo systém, protože si myslím, že je v naší zemi spousta propagandy a nespravedlnosti. Když se pak objevily žluté vesty, říkal jsem si, že je to možnost, jak věci změnit a kolektivně přemýšlet o změně společnosti ve Francii. Bohužel to až dosud výsledek nepřineslo, udělali jsme ale, co jsme mohli,“ vypráví po telefonu Eric Morin, stoupenec hnutí žlutých vest a novinář z jihofrancouzské metropole Marseille.

Příčin vidí hned několik: jednak je to propaganda ze strany mainstreamových médií, která podle něj žluté vesty už dva roky víceméně ignorují, a pak prý Macronovi výrazně pomohla válka na Ukrajině. Prezident nyní na půl roku předsedá Evropské unii, a jako takový je tím, kdo vytváří prostřednictvím EU tlak na Rusko. „Voliči mají teď dojem, že ceny rostou a že je to normální, že je to kvůli válce.“

„V prvním kole voleb mluvilo o referendu celkem 9 kandidátů z 12, měli to v programu. Ve druhém kole ho sice nabízí Marine Le Penová, je to ale jiné referendum, protože proti němu může zasáhnout prezident. To my nechceme, my usilujeme o referendum, které by skutečně dalo moc do rukou občanů,“ upřesňuje právník David Libeskind, který přišel na schůzku spolu s Faouzim Lelouchem.