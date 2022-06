Lepší Le Penová v parlamentu než v ulicích, čte volby vládní poslanec

Macronův tábor ale odmítá tvrzení, že by byla země zablokovaná. Pro každý nový zákon si hodlá hledat ve sněmovně spojence.

Koalice Spolu sice volby vyhrála, je to ale trochu Pyrrhovo vítězství…

Ne, to tak není. Pyrrhovo vítězství nastane v případě, kdy vyhrajete a pak všechno ztratíte. Tohle je ale jasné vítězství, jen připomínám, že pan Mélenchon (Jean-Luc, lídr levicové koalice, pozn. red.) má sotva 70 poslanců, i když tvrdil, že bude mít absolutní většinu. Je to tedy porážka pana Mélenchona a výhra vládní většiny, i když my sami nemáme absolutní většinu, což je nepříjemné.