Léta ztracený Rubensův obraz půjde v lednu do dražby

Pochází z roku 1609 a více než dvě staletí byla považována za ztracenou. Řeč je o vzácné malbě vlámského velmistra Petera Paula Rubense, která půjde v lednu příštího roku do dražby v aukční síni Sotheby´s v New Yorku, píše The Guardian.

Obraz Salome s hlavou Jana Křtitele pochází z počátku sedmnáctého století, kdy se autor vrátil ze svého pobytu v Itálii do rodných Flander. O osudu díla je známo jen málo, podle aukční síně Sotheby´s se obraz nacházel mezi lety 1666 a 1700 ve španělském královském inventáři, což naznačuje, že mohl být objednán španělským vladařem cestujícím přes Antverpy, kde se usadil Rubens, píše časopis Forbes.

Dílo bylo poté považováno za ztracené až do roku 1998, kdy byl obraz znovu objeven. Předpokládá se, že se zařadí mezi nejhodnotnější umělecká díla starých mistrů. Konzervativní odhad konečné ceny těsně přesahuje 35 milionů dolarů (cca 860 milionů korun).

Obraz zvěčňuje biblickou scénu, kdy byla useknutá hlava Jana Křtitele předložena Salome, nevlastní dceři krále Heroda. Ta si dle biblického příběhu na omámeném králi dříve vyžádala Janovu hlavu.

Námět obrazu byl podle Sotheby's běžným na malbách sedmnáctého století, kdy popularita umění zobrazujícího „nebezpečné a mocné ženy“ narůstala.

Chystá se největší aukce umění v historii Rozsáhlá kolekce umění spoluzakladatele společnosti Microsoft Paula Allena půjde do dražby na počátku listopadu letošního roku. Největší aukce umění v historii. Sbírka Gatesova partnera stojí miliardy

Obraz pochází ze stejného roku jako další významné Rubensovo dílo, Masakr Neviňátek, prodané v Sotheby´s roku 2002 za necelých 77 milionů dolarů (cca 1,9 miliardy korun) kanadskému obchodníkovi a sběrateli umění Kennethu Thomsonovi, který jej následně daroval umělecké galerii v Torontu.

„Obraz Salome s hlavou Jana Křtitele je jedním z nejintenzivnějších obrazů, které kdy Rubens vytvořil,“ řekl Guardianu George Wachter, předseda Sotheby’s. „Není to kdejak rozměrná malba, ale přesto vás úplně přemůže, jakmile ji uvidíte – jak kvůli šokující síle svého námětu, tak kvůli její naprosté technické brilantnosti.“

„Je to jeden z klíčových obrazů, které Rubens vytvořil poté, co se vrátil z Itálie, stejně jako Masakr neviňátek, který překonal všechny rekordy v roce 2002. Po návratu do vlasti malíř sršel energií a okamžitě se pustil do děl, která se stala jeho největšími: Samson a Dalila, Masakr Neviňátek a právě Salome,“ dodal.

Salome s hlavou Jana Křtitele patří do skupiny deseti barokních veleděl z kolekce Rachel Davidsonové a Marka Fische, která se dostanou do aukce. Do skupiny patří také stěžejní díla Bernarda Cavallina či Valentina de Boulogne.