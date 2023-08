Líbací aféru šéfa španělského fotbalu vyšetřuje prokuratura

Odstoupit nicméně Rubiales odmítá, byť ho už v pátek suspendovala Španělská fotbalová federace (RFEF) a o víkendu i Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA). RFEF to ale udělala po tlaku a jinak svého šéfa svými prohlášeními podporuje.

RFEF je podle pondělního prohlášení ochotná riskovat i budoucnost španělských fotbalových klubů. Její generální sekretář Andrew Camps požádal Unii evropských fotbalových asociací (UEFA), aby pozastavila členství španělské asociace, protože se do její činnosti vměšuje vláda. Informoval o tom web Onda Cero.

Pokud by se naplnil Campsův plán, tak by španělské kluby nemohly soutěžit v klubových soutěžích, jako jsou Liga mistrů, Evropská liga i Evropská konferenční liga. Hrozila by i neúčast Španělska na evropském šampionátu, který se koná v roce 2024 v Německu, a Lize národů.