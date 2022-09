Lidé čekají na rozloučení s britskou královnou 16 hodin, noc byla chladná

Britská vláda brzy ráno, když čekací doba přesahovala 24 hodin, vyzvala lidi, aby necestovali do metropole s cílem se do fronty připojit. Teplota v noci klesla pod deset stupňů Celsia, ani to však tisíce lidí neodradilo od čekání na možnost vzdát panovnici poslední hold.