Lidské ztráty: Kolik vojenských i civilních obětí obě strany udávají

Bylo to zřejmé už po prvních dnech války, do které ruský prezident Vladimir Putin Ukrajinu zatáhl: Předkládat čtenářům přesné informace o tom nejcennějším, co napadená země ztrácí – tedy o lidských životech –, bude prakticky nemožné. Stejně jako ověřit informace, které o počtech zabitých agresorů předkládají ukrajinské úřady.