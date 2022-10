„Lidský život neměl hodnotu.“ Svědectví ze stadionu, kde zemřelo 125 lidí

Na fotbalový zápas dorazil s manželkou a přáteli. Když začala policie střílet slzným plynem a kolem se rozpoutal chaos, rozhodl se Indonésan Prayogi počkat na tribuně, než se situace uklidní. „Za těch dvacet let, co fandím Aremě, jsem se na zápase nikdy tolik nebál,“ popisuje .

Z tribuny Prayogi sledoval smrtelnou tlačenici u nedalekého východu. Dveře, které vedly ke vstupní bráně, byly podle něj asi jen tři metry široké. „Hodně lidí si polámalo kosti nebo upadlo do bezvědomí, když jim došel dech,“ myslí si.

Doplňuje, že na to, co se stalo, už nikdy nezapomene. Lidský život podle něj v tu noc neměl žádnou hodnotu. „Nejděsivější a nejbolestivější pak bylo otevírat jeden pytel na tělo za druhým, abych zjistil, jestli mezi zemřelými poznám nějakého přítele nebo rodinu,“ uzavírá Prayogi.

Zvuk výstřelů byl podle něj ohlušující. „Když jsem viděl ten dav a chaos kolem sebe, myslel jsem na to, že to nemůžu přežít. Můj život dnes v noci skončí, tady zemřu,“ doplňuje, co se mu na stadionu honilo hlavou.