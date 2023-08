Litva uzavírá hraniční přechody s Běloruskem

Litevská vláda uvedla, že přechody Tverecius a Sumskas budou uzavřeny a doprava bude odkloněna na Medininkai, největší ze šesti kontrolních stanovišť. Náměstkyně ministra dopravy Agnė Vaiciukeviciute sdělila agentuře Associated Press, že uzavření přechodů je dočasné.

Lotyšsko v úterý nařídilo posílit své hranice. Lotyšský premiér Krisjanis Karin prohlásil, že musí Bělorusku ukázat, jak to jeho země s ochranou svých hranic myslí vážně pro dobro svých občanů i zbytku Evropy. „Viděli jsme, že letos v létě tlak ze strany Běloruska neklesá, ale postupně se zvyšuje. Jednoduše zvyšujeme svou přítomnost a vysíláme jasný signál jak našim obyvatelům, tak běloruským úřadům, že nejde o žádnou legraci,“ řekl Karin.

Polsko také výrazně omezilo přístup Běloruska. Minulý týden český soused oznámil, že po údajném proniknutí běloruských vojenských vrtulníků do jeho vzdušného prostoru vysílá na hranici s Běloruskem navíc 10 tisíc vojáků. Polská vláda tvrdí, že tím chrání i další státy před žoldáky. Premiér Mateusz Morawiecki varoval, že vagnerovci by se mohli vydávat za migranty a dostat se do EU.