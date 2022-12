Lukašenko se bojí. Kdyby začal válčit, armáda se může vzepřít, říká opozičník

Latuška také řekl, že by se Evropa měla vůči režimu prezidenta Alexandra Lukašenka vymezit ostřeji. Diktátora označil za nedílnou součást problému, který Západ aktivně řeší, tedy války na Ukrajině. „Z přímého zapojení do konfliktu má ale Lukašenko strach,“ říká Latuška v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Lidé nemohou nic říct, neexistují nezávislá média. V podstatě neexistuje svoboda slova. Lidé jsou zavíráni jen za to, že řeknou svůj názor. A ve věznicích je v celách, které mají být pro 4 lidi, obvykle 16 lidí. To je mučení. Lukašenko musí být hnán k odpovědnosti. Sankce jsou jedinou cestou. Proti soudcům, prokurátorům, vyšetřovatelům.

Obavy o zapojení Běloruska do konfliktu na Ukrajině tento týden zase o něco vzrostly. Minsk zahájil další vojenské manévry. Odborníci ale ujišťují, že vstup běloruské armády do války je nepravděpodobný.

Více než 1400 politických vězňů je v podstatě mučeno, to víme jistě. Osobně znám spoustu představitelů byznysu, kteří jsou ve vězení, ale neříkají jim političtí vězni. Můj bratranec je ve vězení už šest let. Když ho bili, tlačili na něj, aby o status politického vězně nežádal.

Představte si, že by 24. února 2022 vedla zemi Cichanouská. Není těžké odpovědět na otázku, zda by Putin za takové situace mohl zahájit válku z našeho území. Věci by se jistě vyvíjely jinak. Pro Putina by to bylo mnohem obtížnější. A místo toho se Lukašenko dostal do bodu, kdy si ho nikdo nevšímá.