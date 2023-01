Lula da Silva se stal oficiálně prezidentem Brazílie

Lula v letech 2003 až 2010 pomohl vymanit miliony Brazilců z chudoby během celosvětového komoditního boomu. Nyní před ním stojí nelehký úkol zlepšit stagnující brazilskou ekonomiku a zároveň sjednotit zemi, která se za Bolsonarovy vlády hluboce rozdělila. Lula prohlásil, že jeho prioritami budou boj proti chudobě a investice do vzdělání a zdravotnictví. Řekl také, že zastaví nelegální odlesňování Amazonie.

Bolsonaro v pátek odletěl z Brazílie na Floridu, aby nemusel předat prezidentskou šerpu svému soupeři. Část jeho příznivců poslední dva měsíce protestovala proti výsledku voleb a vyzývala k vojenskému převratu, aby zabránila návratu Luly do úřadu.

I přes přísné bezpečnostní podmínky se v neděli před budovou brazilského Kongresu od časného rána shromažďovaly davy Lulových stoupenců oblečených do červené barvy jeho Strany pracujících. Přišli se podívat na slavnostní uvedení Luly do úřadu, ale také na hudební festival, který se zde dnes pořádá. Lula a nastupující viceprezident Geraldo Alckmin projížděli městem v otevřeném kabrioletu a poté se vydali do senátu, kde se konal slavnostní ceremoniál.