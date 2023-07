„Má štěstí, že je naživu.“ Lékaře, který zneužil stovky sportovkyň, pobodali

Když byl Larry Nassar v roce 2018 kvůli sčítání trestů odsouzen až ke 300 letům za mřížemi, nejen gymnastickým světem to otřáslo ve velkém. Bývalý prominentní sportovní lékař se tehdy přiznal k sexuálnímu napadání mladých gymnastek i dalších sportovkyň, které vyhledaly jeho odborné služby, a odděleně navíc i k přechovávání dětské pornografie.

V červnu roku 2022 Nejvyšší soud státu Michigan zamítl jeho poslední odvolání, a Nassar tak pokračoval v odpykávání trestu. To ale, jak se zdá, není bezproblémové - v pondělí americká média zveřejnila, že byl o den dříve ve federální věznici na Floridě několikrát pobodán při hádce s jiným vězněm.

Devětapadesátiletý Nassar měl být dvakrát bodnut do krku, dvakrát do zad a šestkrát do hrudníku, což zřejmě zapříčinilo kolaps plic. Novináře o tom informoval Joe Rojas, prezident organizace Local 506, která zastupuje zaměstnance věznice. Rojas se odkazoval na výpověď jednoho z členů odborů, jenž při útoku zasahoval.

Nassar je podle dostupných zpráv stabilizovaný, při vědomí a v nedaleké nemocnici, kam ho po útoku převezli, reaguje na podněty.

Stále ovšem není jasné, co vlastně za útokem stálo, a Federální úřad pro věznice, který komplex spravuje, zatím nepotvrdil ani to, že se jednalo o Nassara. Uvedl však, že v neděli kolem 14:35 byl napaden jeden z vězňů.

Jak s odkazem na úředníky informoval web NBC News, žádný personál ani ostatní vězni nebyli během útoku zraněni a veřejnost nebyla v žádném okamžiku ohrožena. Aktuálně také probíhá interní vyšetřování a o incidentu byla informována FBI.

„Ten člověk má štěstí, že je naživu,“ citoval Rojase list The New York Times. Ten mimo jiné uvedl, že je neobvyklé, aby se takové věci děly právě na jednotce, kde je Nassar umístěn. Vinu proto přikládá nedostatečnému množství personálu, se kterým se věznice potýká. Zaměstnanci podle něj pracují směny navíc a plní jiné úkoly na úkor bezpečnosti a ochrany vězňů.

Není to přitom poprvé, co byl Nassar během pobytu za mřížemi napaden. V květnu 2018 na něj zaútočili krátce poté, co byl umístěn k běžným vězňům federální věznice v arizonském Tucsonu. Později byl proto přemístěn do bezpečnější jednotky a nakonec převezen do věznice Coleman II.

Ta je známá tím, že má „bezpečnou“ jednotku pro vysoce rizikové cíle, jako jsou sexuální delikventi, členové gangů, bývalí policisté či vysoce postavení vězni.

Pád z výslunní

Když byl Nassar ještě na svobodě, pracoval jako sportovní lékař na Michiganské státní univerzitě, v Gymnastické asociaci Spojených států (USAG) či přímo jako týmový lékař ženského olympijského gymnastického týmu USA, což mu umožňovalo cestovat po světě s elitními sportovci.

I když některá z Nassarových obvinění spadají už do 90. let, věci se daly do pohybu až v roce 2015, když lékařovy nevhodné dotyky a zprávy nahlásila FBI gymnastka Maggie Nicholsová. Ještě více než rok ale Nassar mohl ve své činnosti pokračovat, jelikož vyšetřování podle všeho neprobíhalo tak svědomitě, jak by mělo.

To alespoň říkají sportovkyně, které se rozhodly o svých zkušenostech nemlčet, přičemž některé o nedostatečné práci FBI svědčily i před americkým Kongresem. Tam je jakožto svědkyně dostala zpráva generálního inspektora ministerstva spravedlnosti, podle které úředníci orgánu porušili několik agenturních protokolů, což vedlo ke zpoždění vyšetřování.

Gymnastky před Kongresem Americké gymnastky, které již před několika lety promluvily o zneužívání ze strany tehdy prominentního lékaře, stanuly v září roku 2021 před Kongresem. Podaly tam svá svědectví o tom, jak nejen FBI jejich případ zametla pod koberec. „Znásilnil nás lékař. Ale i systém, včetně FBI.“ Hvězdné gymnastky promluvily

Slyšení proběhlo v září roku 2021 a jedna z Nassarových obětí, McKayla Maroneyová, během něj informovala například o tom, že i když FBI sdělila celý svůj příběh, státní orgán o celé záležitosti nepodal hlášení a později měl dokonce zcela překroutit její přiznání. Když tak o 17 měsíců později úředníci nakonec zpracovávali její zprávu, přišli se zcela falešnými tvrzeními o tom, co vlastně řekla.

Zakořeněný problém?

Tvrdá obvinění od obtěžovaných žen ale padala i na adresu samotné gymnastické asociace a přidružených institucí. Několik sportovkyň vypovědělo, že svá obvinění ohledně Nassara sdělily trenérům, cvičitelům či dalším odpovědným osobám a ti je už dále neřešili, ani nenahlásili úřadům.

„Viním Larryho Nassara a také viním celý systém, který mu zneužívání umožňoval. USAG a olympijský a paralympijský výbor věděly velmi dlouho, že jsem byla zneužívána jejich oficiálním týmovým lékařem,“ uvedla tehdy před výborem Kongresu gymnastka Simone Bilesová, jedna z Nassarových obětí a také jedna z nejlepších gymnastek historie.

Na celý gymnastický svět tak padl těžký stín, který jen nabral na intenzitě, když se ukázalo, že Nassarův případ nebyl ojedinělý. O další skandál se postaral John Geddert, bývalý trenér profesionální gymnastiky, který čelil více než dvěma desítkám obvinění z „činů verbálního, fyzického a sexuálního zneužívání“.

V případě usvědčení mohl za mřížemi strávit roky. Jen několik hodin poté, co proti němu byla obvinění v roce 2021 vznesena, ovšem spáchal sebevraždu.

Geddert byl hlavním trenérem ženského olympijského gymnastického týmu v roce 2012, který v Londýně získal zlatou medaili. Úzce navíc spolupracoval právě s Nassarem, který tehdy působil jako týmový lékař a pracoval i v Geddertově tělocvičně v Michiganu. Stížnosti na lékaře se však k trenérovi - jak před svou smrtí tvrdil - prý nikdy nedostaly.

Cesta za spravedlností

Nassara ze sexuálního obtěžování či napadení obvinilo několik stovek žen, přičemž u soudu jich figurovalo více než 150. Celý příběh je navíc stále živý kvůli boji, který oběti vedou při své cestě za spravedlností a o kterém se vzhledem k jeho výsledkům dá nejspíše říct, že je úspěšný.

Například Michiganská státní univerzita, kde Nassar pracoval, se už se stovkami obětí v roce 2018 dohodla na vyrovnání ve výši 500 milionů dolarů. V případě Amerického olympijského a paralympijského výboru a USAGu šlo v roce 2021 o vyrovnání ve výši 380 milionů dolarů.

Více než 90 žen pak chce od června loňského roku odškodné také po FBI kvůli nezvládnutému vyšetřování. Dohromady po úřadu požadují více než miliardu dolarů.

Finanční kompenzace je nicméně jen zlomkem celého procesu smíření, které Nassarovy oběti podstupují. Z nedělního útoku podle veřejných prohlášení radost nemají - na rozdíl od některých uživatelů internetu.