Macron si během rozhovoru sundal hodinky. Kvůli jejich ceně, tvrdí kritici

Krátce nato se na sociálních sítích začaly šířit sestřihy ze zmiňovaného televizního rozhovoru. Je na nich vidět Macron, který horlivě obhajuje svůj záměr posunout odchod do penze ze 62 na 64 let. Na zápěstí se mu přitom skví dobře vypadající hodinky. Gestikulující ruce po chvíli skládá do klína, když je opět vytáhne, hodinky už na sobě ovšem nemá.