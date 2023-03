Někdejší idol Macron v televizním rozhovoru překvapil

V této vyhrocené atmosféře vystoupil vůbec poprvé od schválení reformy, která mění věk odchodu do penze ze 62 na 64 let, prezident Emmanuel Macron.

„Říkám to Francouzům, nedělá mi to radost. Raději bych ji nedělal,“ řekl a poukázal na to, že když začínal pracovat, bylo v zemi na 10 milionů penzistů. Dnes jich už má Francie 17 milionů a ve třicátých letech jich bude mít 20 milionů.