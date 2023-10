Masakr ze 7. října zaplnil izraelské tetovací salony

Šlo o nejsmrtelnější útok od založení Izraele v roce 1948. Mnoho Izraelců si nyní nechává toto datum vytetovat na tělo, aby uctili památku mrtvých či nezvěstných a podali svědectví o kolektivní tragédii, informuje deník The Times of India.

„Bylo to velmi těžké datum pro celý Izrael, včetně těch, kteří nebyli v postižených oblastech,“ říká tatér Roey Benezri-Levy, který pracuje v přímořském letovisku Ejlat, daleko od místa útoku Hamásu.

Benezri-Levy dále zmínil, že jeho klienti našli v této zkušenosti jistou útěchu. „Mnoho lidí mi řeklo, že jim to sundalo těžké břemeno ze srdce. Vyvolalo to ve mně pocity, které jsem předtím necítil. Dodalo mi to hodně síly a naděje,“ přiznal tatér.