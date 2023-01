Medveděv vyzval japonského premiéra k sebevraždě kvůli příklonu k USA

Mezi Moskvou a Tokiem to opět vře. Již po začátku únorové invaze na Ukrajinu se Japonsko přidalo k západním sankcím a odsoudilo ruskou agresi. Rusko na druhé straně odmítlo jednání o dlouhodobém sporu o Kurilské ostrovy a na podzim pak vyhostilo japonského velvyslance, který podle Rusů prováděl špionáž pro cizí mocnost.

Někdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv v sobotu uvedl, že by měl japonský premiér Fumio Kišida spáchat rituální sebevraždu, informovala agentura Reuters. Ve společném prohlášení americký prezident Joe Biden a japonský premiér Fumio Kišida uvedli, že „jakékoli použití jaderné zbraně Ruskem na Ukrajině by bylo nepřátelským aktem proti lidskosti a v žádném případě by ho nebylo možné ospravedlnit“.