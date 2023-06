„Pod Erdoganem už žít nechci.“ Mladí Turci prchají do EU

Za práci v pražské kanceláři bere trojnásobek toho, co dostával v Turecku. Jen o peníze mu ale nešlo: „Jde o byznys i demokracii. Lidé se mě ptali, zda bych šel do Saúdské Arábie, kdyby mi zaplatili pětinásobek toho, co v Česku. Nešel bych. Nemohl bych žít ve strachu, že mně mohou kdykoliv useknout hlavu,“ naráží na možnost trestu smrti v pouštním království.

Letošní prezidentské volby, k nimž se upínaly naděje turecké opozice, ho už moc nevzrušovaly. Opozice podle něj slibuje všechno všem, nechala by prý lidi nejraději odcházet do důchodu ve 40 letech a dávala sociální dávky i ženám v domácnosti. „Zrovna nedávno jsem se od svého učitele dozvěděl, že (ženy v domácnosti) v Česku prakticky nejsou,“ podotýká.

Do Turecka se už vrátit nehodlá, maximálně na návštěvu: „Turecko je po staletí prokleté, je to způsobené jeho orientální mentalitou,“ domnívá se. A opět zmiňuje prezidenta Erdogana: „Dokonce v centru zemětřesení ve městě Sanliurfa dostal výraznou většinu hlasů. Kdo může za destrukci způsobenou zemětřesením? Erdogan. A koho budete volit? Stále Erdogana,“ kroutí nechápavě hlavou.

Sedmnáctiletý student turecké střední školy podle něj požádal během výletu do Itálie učitelku, zda by si nemohl odskočit. Když se dlouho nevracel, začali ho učitelé hledat a později oznámili zmizení i na policii a chlapcovým rodičům. Těm ale jejich syn vzkázal, že se už do rodné země nevrátí –⁠ po útěku z výpravy zamířil ihned do Německa, kde požádal o azyl.