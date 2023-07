Mluví o pevném vztahu, schůzku Bidena a Sunaka ale provází nezvyklé napětí

Do Londýna přiletěl Joe Biden už v neděli pozdě večer, a odstartoval tím tak své týdenní evropské turné. Jeho součástí je i summit NATO ve Vilniusu, na který se z Velké Británie přesune v pondělí večer. Během zhruba 24 hodin na britských ostrovech pak stihl schůzku s britským premiérem i svou první návštěvu Karla III. od panovníkovy korunovace.

I když jsou klimatické změny, které byly na hradě Windsor hlavním bodem hovoru, dnes velkým tématem, pozornost strhlo hlavně Bidenovo jednání se Sunakem. To sice trvalo přibližně jen 40 minut, ve světle nedávných neshod obou zemí však mělo větší význam než pět předchozích schůzek.

Navzdory tomu, že ihned v úvodu setkání zazněla slova o tom, jak jsou britsko-americké vztahy „pevné jako kámen“, nelze ignorovat jistý rozestup, který mezi lídry vznikl. Stále více se podle listu The Guardian totiž rozcházejí v názoru na to, jak se vypořádat se situací okolo Ukrajiny, přičemž právě toto setkání by mohlo nově vzniklou propast zmenšit.