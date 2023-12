Mnichovské letiště v úterý zruší kvůli ledovce lety

Německá média uvádějí, že k obnovení leteckého provozu by mělo dojít v poledne – odpoledne však bude letový řád pravděpodobně ještě výrazně omezen. Cestující by měli podle toho plánovat a informovat se u své letecké společnosti, uvedlo letiště.

Omezení se podle agentury ČTK dotkne i úterních spojů s pražským Letištěm Václava Havla. Z Mnichova do Prahy neodletí už ani dnešní noční linka. Z Prahy je pak v úterý v 07:05 plánován let do Mnichova, který ale letiště v bavorské metropoli podle prohlášení nebude moci odbavit.