Moskva se přepočítala. Soudruzi v postsovětském svazu se od Putina odvrací

„Arménská bezpečnostní struktura byla z 99,999 procenta napojena na Rusko, a to včetně zajišťování zbraní a munice. Dnes ale vidíme, že Rusko samo potřebuje zbraně a munici (pro svou válku proti Ukrajině), a v této situaci je pochopitelné, že i kdyby Ruská federace chtěla, nemohla by splnit bezpečnostní potřeby Arménie,“ řekl Pašinjan na začátku září italskému listu La Repubblica.

Navzdory historicky silným proruským náladám se nyní naprostá většina Moldavanů shoduje, že spolupráce s Moskvou se stala nevýhodnou a integrace do EU by představovala lepší cestu. „Kišiněv proto přijímá stále rozhodnější opatření v boji proti ruskému vměšování,“ shrnuje Galiya Ibragimova z think thank Carnegie Endowment for International Peace.