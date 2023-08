Muž procestoval všechny země světa. Ani jednou přitom neletěl letadlem

Na cestu vyrazil 10. října 2013. Sám pro sebe si stanovil několik pravidel: nelétat letadlem, v každé zemi strávit alespoň 24 hodin, nevrátit se domů, dokud neprocestuje opravdu každý stát, a udržet co nejnižší náklady. Na den měl Torbjorn Pedersen vyhrazených jen zhruba 20 dolarů (asi 440 Kč, pozn. red).

Po téměř 10 letech cestování dosáhl čtyřiačtyřicetiletý Dán svého cíle letos v květnu. Navštívil v pořadí 203. a poslední zemi, Maledivy, a nastoupil na loď zpátky do vlasti. Ačkoli by bylo snazší letět, muž chtěl svůj projekt dotáhnout do konce.

„Vracet se domů lodí má historický smysl: lidé ji mohou vidět na obzoru, stát a mávat, když přijíždím k molu,“ vysvětlil Pedersen pro CNN. „A to je dobrý způsob, jak cestu dokončit,“ myslí si.

Po oslavách na Maledivách se tak přes Srí Lanku vrátil do Malajsie, kde se nalodil na obří kontejnerovou loď a vyrazil domů. „Koukal jsem z okna kajuty a v tu chvíli mi došlo, že za pár dní za ním uvidím Dánsko,“ vzpomíná cestovatel.

„I kdybych si v tu chvíli zlomil nohu, už bych se dostal domů. Nebyli tam žádní hadi, divocí psi, malárie ani víza, která bych potřeboval. Jenom jsem nemohl spadnout přes palubu!“ směje se.

Je levnější létat, nebo jezdit vlakem? Nižší ceny. To je hlavní motivací, proč mnoho lidí po celé Evropě preferuje cestování letadlem než vlakem. Kde se jaká varianta vyplatí a které trasy patří mezi ty nejdražší, ukazuje nová analýza organizace Greenpeace. Létat po Evropě je výhodnější než jezdit vlakem, spočítalo Greenpeace

26. července pak muž dorazil do přístavu Aarhus na východním pobřeží Dánska, kde na něj kromě rodiny a přátel čekalo zhruba 150 lidí, aby jeho příjezd oslavili.

„Návrat domů byl něco, na co jsem se hrozně dlouho soustředil. Moje rodina je na mě opravdu hrdá. Stále ale zpracovávám, že cesta skončila, a zjišťuji, co dělat dál,“ přiznal.

Komplikace na cestách

Na cestu před 10 lety vyrazil jako velvyslanec dobré vůle Dánského červeného kříže poté, co dal výpověď v práci: do té doby ho živila lodní doprava a logistika. Právě to Pedersenovi na cestách mnohokrát pomohlo.

Původně předpokládal, že mu dobrodružství zabere zhruba čtyři roky. Postupně se ale čas začal sčítat. Měsíce trvající zpoždění při vydávání víz na místech, jako je Sýrie, Írán, Nauru nebo Angola, porouchané lodě, ale taky třeba malárie v Ghaně muže výrazně zdržely.

Nejvýznamnějším zpožděním se ale stala pandemie covidu-19. Začátkem roku 2020 zbývalo Pedersenovi pouhých devět zemí, když na dva roky nečekaně uvízl v Hongkongu.

Do Evropy se po pandemii vrátili turisté Loňský rok ukončil dvouleté uzávěry způsobené pandemií koronaviru. A do Evropy se vrátili turisté. Přes online platformy si dokonce zarezervovali více pobytů než v předpandemickém roce. V Česku byl ale trend opačný. Moderní cestování je zpátky na předcovidových číslech. Až na Česko

„Je to trochu paradox. Když se dívám zpátky, bylo to nejhorší období mého života, ale zároveň tak nějak to nejlepší. Musel jsem se s tou situací nějak vyrovnat: rozhodnout se, jestli cestu dokončím, nebo to vzdám takový kousek od cíle,“ říká Dán.

„Sám sebe jsme se musel zeptat, kolik ze svého života jsem ochotný obětovat? Ale zatímco jsem čekal, než se svět otevře, vytvořil jsem si v Hongkongu život a navázal tolik zajímavých vztahů,“ popsal, jak se nakonec rozhodl v cestě pokračovat.

Během pandemie se také virtuálně oženil se svou snoubenkou, která ho následně mohla v zemi navštívit. „Strávili jsme spolu sto dní, bylo to úžasné,“ usmívá se Pedersen s tím, že šlo o jejich nejdelší společný čas od doby, kdy v roce 2013 opustil Dánsko.

5. ledna 2022 pak mohl muž konečně opustit Hongkong a pokračovat v cestě. Vyrazil do Tichomoří, i když přiznává, že domluva s vládami nebyla vždycky jednoduchá.

„Když jsem jel na Tongu, byl jsem v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví, námořnictvem i armádou. Nikdo mě nechtěl pustit do země, protože byl kvůli covidu vyhlášený stav nouze. Nakonec jsem jednou v noci dostal e-mail od premiéra. ‚To je v pořádku, pusťte ho dovnitř,‘ psal,“ uvedl.

Vliv zdražování na cestování Jak řešit, když zdražování začne silně zasahovat rodinné rozpočty? Lidé se začali uskrovňovat v jídle i energiích, šetřit na tom, co nepovažují za nejnutnější. Ukazují to data Seznam Zpráv v unikátním projektu Jak se žije v Česku. Jak šetříme? Na jídle, oblečení i energiích. Třetina lidí omezila cestování

Přes tři tisíce dnů

Celkem byl Pedersen na cestách 3576 dní a využil 37 kontejnerových lodí, 158 vlaků, 351 autobusů, 219 taxíků a 43 rikš. Urazil 223 tisíc mil, což je ekvivalent devíti cest kolem Země: a to v celkovém součtu nezahrnuje dlouhou cestu domů.