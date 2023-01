Na sítích trenduje „ukrajinské uprchlické porno“, obchod s lidmi narůstá

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Světlana uprchla v březnu spolu se svým šestiletým synem z Ukrajiny před ruským bombardováním. Mladá žena doufala, že si odpočine a začne nový život ve Svaté zemi – do Izraele ji pozval rodinný přítel. O pár měsíců později ji muž, který jí poslal zvací dopis, znásilnil.

„Vzbudil ji a drsně odtáhl do svého pokoje,“ popisovala pro server The Times of Israel Světlanin příběh dobrovolnice Olga Udovičenková z organizace pomáhající uprchlíkům ve městě Haifa na severu země.

Právě na ni se znásilněná obrátila o pomoc. „Hluboce trpěla jak válkou, tak znásilněním – ale tady se jí sotva dostalo pomoci od úřadů,“ kritizuje aktivistka. Místo pomoci narazila Světlana spíše na byrokracii a ztratila motivaci k tomu, aby pohnala pachatele k odpovědnosti a domohla se spravedlnosti.

Začarovaný kruh

Jen do Izraele zamířilo na začátku války 47 tisíc ukrajinských žen, po necelém roce jich ale v zemi zůstalo jen 15 tisíc. Ostatní odešly do jiných států – v Izraeli totiž nemají nárok na status uprchlíků, a i proto se stávají častým terčem zneužívání. „Uprchlíci nám řekli, že i když kontaktovali policii, mluvili na ně jen hebrejsky. To samé zažívali i v sociálních službách – je to začarovaný kruh,“ stěžuje si Udovičenková.

Kontakt pro oběti sexuálního násilí Oběti sexuálního násilí se mohou ozvat na policejní linku 158 nebo přímo na nejbližší policejní stanici. Obrátit se lze i na organizace, které pomáhají obětem sexuálního násilí, jako je Bílý kruh bezpečí (116 006), proFem (777 012 555) nebo Persefona (737 834 345).

Muž, který znásilnil Světlanu, jí už předtím opakovaně vyhrožoval vyhozením z ubytování a deportací a šířil o ní fámy, aby ji co nejvíce izoloval a aby na něm byla co nejvíce závislá.

K podobným případům, jako byl ten Světlanin, dochází i v Evropě. Už na konci listopadu zaznělo v Evropském parlamentu varování, že obchodování s lidmi a sexuální a pracovní vykořisťování ukrajinských uprchlíků je na vzestupu.

„Šedesát pět procent obchodování s lidmi se týká žen, obvykle za účelem sexuálního vykořisťování,“ řekla na slyšení Jo-Anne Bishopová, zástupkyně ředitele OSN pro ženy v Evropě. „Ženy a dívky čelí ekonomickým těžkostem a fyzické nejistotě,“ pokračovala s tím, že ukrajinské ženy jsou vystaveny riziku, že skončí v sítích prostituce nebo v pornografickém průmyslu.

Situace v Česku

V Česku monitoruje situaci v sexuálním průmyslu organizace Rozkoš bez rizika, která se právě na ukrajinské ženy soustředila po ruské invazi vloni v únoru. Obavy, že by v ulicích českých měst masivně vzrostly počty sexuálních pracovnic z Ukrajiny, se ale nepotvrdily.

„K žádné masivní vlně nedošlo, je to v řádech jednotek. Například v Karlovarském kraji máme nárůst pět žen. Nezaznamenali jsme, že by na uliční scéně nějak narostly počty,“ řekl na dotaz Seznam Zpráv Pavel Ubrankowicz z této organizace. Upřesnil přitom, že sexuální scénu monitorují – jak venkovní, tak i sex cluby a night cluby. Stranou pak stojí eskortní služby, což je podle Ubrankowicze „jiná liga“. „Ženy, které v nich pracují, obvykle nemají důvod nás kontaktovat,“ uvedl.

V Česku tak podle statistik Rozkoše bez rizika pracuje v sexuálním průmyslu 204 žen ukrajinské národnosti, jak bylo ale řečeno, nejde rozhodně o konečné číslo.

Na sexbyznysu je podle organizace pro Ukrajinky lákavý například faktor bydlení. Klientky totiž mohou v klubu nebo privátu bydlet, odpadá jim tedy základní starost, kterou řeší všichni uprchlíci.

Dalším faktorem je přeshraniční prostituce – část žen si zařídila bydlení v Německu, vydělávat si ale jezdí naopak do Čech, typické je to pro Karlovarský kraj.

Třetím jevem je návrat ukrajinských žen, které už v minulosti v sexuálním průmyslu v Česku pracovaly.

Na otázku, zda se do Česka přesunuly i organizované skupiny zabývající se prostitucí, odpovídá Ubrankowicz opatrně: „Jsou nějaké náznaky, že by tu měly nějaké skupiny působit. Je to ale vždy jen z doslechu od klientek, není to potvrzené, my po tom nepátráme.“

Zneužíváním ukrajinských žen v sexuálním průmyslu se zabývá i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Její úřad pro boj proti obchodování s lidmi zaznamenal raketový nárůst online vyhledávání obsahu souvisejícího s ukrajinskými ženami a dívkami. Slova escort, porno nebo znásilnění se ve spojení se slovem ukrajinský/á zvýšilo o celých 600 procent, jak informoval server Euronews.

Jako trendové vyhledávání se pak objevuje výraz „ukrajinské uprchlické porno“.

OBSE radí ženám na útěku

Ve Švédsku, kde jsou trestně postihováni klienti prostitutek, a nikoli samotné pracovnice, hledalo 30 z 38 zadržených mužů v březnu právě Ukrajinky. To označil koordinátor OBSE Andrea Salvoni za „toxické prostředí“.

Salvoni a jeho kolegové nacházejí stále častěji na ukrajinských sociálních sítích podezřelé inzeráty lákající ženy a dívky na snadný výdělek například za doprovázení klientů. V zemích, kam utíkají, ukrajinské ženy většinou nemluví tamním jazykem, mají malé nebo žádné sociální kontakty a jsou z velké části závislé na vládní pomoci s bydlením.

OBSE proto spustila webové stránky, které uprchlicím radí, jak nebezpečí ze strany obchodníků s lidmi poznat a vyvarovat se ho. Organizace také provozuje help linku. „Existují důkazy, že ukrajinské ženy jsou sexuálně vykořisťovány nebo nuceny k sexu při hledání práce a bydlení v hostitelských zemích,“ varuje web v angličtině, ukrajinštině a ruštině.

Lidem prchajícím z Ukrajiny se mimo jiné doporučuje, aby nahráli identifikační dokumenty do aplikace DIYA ukrajinské vlády, nikdy nechodili sami s cizími lidmi, informovali ostatní o svých cestovních plánech, přijímali pomoc pouze z oficiálních zdrojů a domlouvali si kódové slovo s příbuznými pro zvláště nebezpečné situace.