„Na Ukrajině už nejste vítán.“ Saský premiér rozlítil velvyslance

Dřívější pozvání saského premiéra Michaela Kretschmera na Ukrajinu podle ambasadora Kyjeva v Německu Andrije Melnyka už neplatí. Melnyk to německému politikovi veřejně a ostře vzkázal poté, co ho podle Deutsche Welle rozlítily Kretschmerovy komentáře k válce na Ukrajině v televizním pořadu.

Kretschmer během talkshow německého moderátora Markuse Lanze řekl, že debata kolem války na Ukrajině je „příliš jednostranná“ a Evropa i zbytek světa by měly vyvinout větší úsilí pro zajištění mírových rozhovorů. A to i přesto, že Rusko v současnosti prohlašuje, že nemá zájem.

„V Moskvě sedí příšerný válečný zločinec, to je pravda. V současnosti nechce vyjednávat, to je také pravda. Znamená to, že tento konflikt může být skončit jedině vítězstvím na bitevním poli, ne, to není pravda,“ řekl Kretschmer. „Musíme se pokusit docílit toho, aby se z této horké války stal zamrzlý konflikt, jaký známe z jiných koutů světa, aby v následujících letech, či dokonce desetiletích, mohla vzniknout možnost vyjednávání,“ dodal.