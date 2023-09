„Náš osud je hanba celého civilizovaného světa.“ Arméni prchají z Karabachu

První humanitární konvoj Červeného kříže s humanitární pomocí od začátku azerského útoku v úterý přijel do Náhorního Karabachu až v sobotu. Podle místních úřadů do regionu dorazil také humanitární náklad z Ruska, píše ČTK.

Přesun tolika lidí (z Náhorního Karabachu do Arménie) by přinesl další zvrat v bouřlivé historii hornatého regionu, který se v průběhu staletí dostal pod nadvládu mimo jiné Peršanů, Rusů, Osmanů a Sovětů. Mohlo by to také změnit křehkou rovnováhu sil v regionu jižního Kavkazu, který je směsí etnik, je protkaný ropovody i plynovody a o vliv se v něm přetahují Rusko, Spojené státy, Turecko a Írán.