Vědci z poslali sondu k asteroidu, na fotkách je zaskočil miniaturní měsíc

Tak popisuje deník The Guardian zveřejnění snímků, které odhalily, že malé vesmírné těleso, které se nachází na oběžné dráze Marsu, má svůj vlastní „mini měsíc“.

„Jedná se o úžasnou sérii snímků. Ukazují, že systém sledování terminálu fungoval, jak měl, i když nám vesmír předložil obtížnější cíl, než jsme očekávali,“ řekl inženýr navádění a navigace ve společnosti Lockheed Martin Tom Kennedy. „Jedna věc je simulovat, testovat a cvičit. Něco úplně jiného je vidět, jak se to skutečně děje,“ dodal Kennedy.

NASA vyslala sondu k asteroidu Dinkinesh jako nácvik na misi k „větším a záhadnějším“ asteroidům v blízkosti Jupiteru. Sonda by se v roce 2027 měla přiblížit k tzv. trojanům, což jsou tělesa obíhající Slunce ve stejné vzdálenosti jako Jupiter. Zkoumat trojany by sonda Lucy měla po dobu šesti let.