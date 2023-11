NATO pozastaví klíčovou bezpečnostní smlouvu. Reaguje na obdobný krok Ruska

„V důsledku toho spojenecké státy, které jsou stranami, hodlají pozastavit fungování úmluvy CFE na tak dlouho, jak bude třeba… Je to rozhodnutí, které má plnou podporu všech spojenců NATO,“ uvádí komuniké.

„Jakkoli uznáváme roli CFE coby základního kamene euroatlantické bezpečnostní architektury, situace, v níž by se strany z řad spojenců smlouvou řídily, zatímco Rusko by tak nečinilo, by byla neudržitelná,“ uvádí NATO.