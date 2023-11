Zprávy z bojiště: Rusové útočí takřka bez tanků, ale s novými fintami

Zároveň se výrazně, téměř na dvojnásobek, zvýšil i počet nahlášených případů ostřelování ukrajinských pozic ruským dělostřelectvem. Což časově souvisí nejen se zahájením silnějších ruských pozemních útoků, ale i s dodávkami munice ze Severní Koreje. Podle jihokorejských zpravodajců KLDR do Ruska zaslala více než milion kusů munice. Připomeňme, že EU slíbila Ukrajině dodat od března 2023 do března 2024 také milion kusů dělostřelecké munice, ale zatím cíl splnila zhruba z třetiny .

Ruské i ukrajinské zdroje se shodují, že ruské operace jsou náročné a spojené se ztrátami. Ovšem do oblasti podle některých informací mohou mířit další síly, což by Rusům mohlo umožnit pokračovat v těchto operacích.

Ukrajinská armáda tvrdí, že bezpilotní letouny v posledních týdnech mají na svědomí polovinu zničených dělostřeleckých kusů a třetinu zničených obrněných vozidel. Pro představu, každý měsíc se k ukrajinským jednotkám dostane údajně 12-15 tisíc nových dronů, do března by se tento počet mohl zvýšit na 30 tisíc měsíčně. Ruská strana přitom ukrajinský náskok v této oblasti v poslední době dohání.

Ty první měly dolet kolem šesti kilometrů a stály kolem 400 dolarů, tedy zhruba do 10 tisíc korun. Tanky a další vozidla v záloze se nyní ovšem zdržují většinu času nejméně 10 kilometrů za frontou, takže jsou zapotřebí drony s dosahem 20 kilometrů. Pro ty jsou zapotřebí jiné komponenty a v důsledku toho je i vyšší cena; uvádí se kolem 700-800 dolarů, tedy zhruba do 20 tisíc korun za kus.

V posledním týdnu podle dostupných (a jako vždy kusých) informací byli i v této oblasti aktivnější spíše Rusové. Do oblasti i podle vizuálních dokladů zřejmě dorazily nové jednotky, včetně toho nejlepšího, co ruská armáda dnes má, tedy výsadkových vojsk.

Těžké boje probíhaly i v posledním týdnu kolem města Avdijivka , které se ruské jednotky pokouší stále obklíčit. Tempo útoků bylo poněkud nižší než v první polovině října, a jak jsme už uváděli, Rusové do značné míry upustili od taktiky opakovaných velkých mechanizovaných útoků, které měly prorazit protivníkovu obranu do větší hloubky jediným větším úderem.

Invazní jednotky kvůli útoku ztratily několik desítek kusů techniky. Bitva naznačuje ovšem nejen to, že ruské zálohy jsou stále nejspíše velmi početné, ale také to, že ruské velení je ochotné část z nich nasadit i na jiné části doněcké fronty; snad ve snaze najít nějaké slabé místo v ukrajinské obraně v této části bojiště. Podle některých pozorovatelů mu nemusí jít ani tak o Avdijivku, ale prostě o to vytvořit větší průlom, o kilometry či až desítky kilometrů, který by vedl k výraznému posunu linie bojů směrem na západ.