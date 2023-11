NATO zmodernizuje své „oči ve vzduchu“

Výroba nových šesti letadel, o jejichž plánovaném nákupu informovala agentura AP, by měla začít v následujících letech. První by se mělo začít používat od roku 2031, napsala agentura Reuters. Celková výše kontraktu za nové stroje by podle odhadů mohla dosáhnout pěti miliard dolarů. Typově se jedná o Boeingy 737 jetliner upravené pro potřeby armády a letectva.