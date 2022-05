Detaily z Trumpova vládnutí. Neušetřil ani svého viceprezidenta

Podle Espera Trump řekl, že by se „nikdo nedozvěděl, že to byli oni“, protože by jednoduše popřel, že by za to Spojené státy byly zodpovědné. Espera Trumpova slova natolik šokovala, že uvedl, že pokud by se na Trumpa v tu chvíli nedíval, nevěřil by, že to doopravdy řekl.