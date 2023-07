Nechtějí „zelené mužíčky“. Polsko a spol. hrozí zavřením hranic s Běloruskem

Polsko, Litva a Lotyšsko by mohly společně rozhodnout, že uzavřou hranice s Běloruskem, pokud by na nich došlo k vážným incidentům s ruskými žodnéři z Vagnerovy skupiny, uvedl dnes polský ministr vnitra Mariusz Kamiński podle médií na tiskové konferenci.

„Kdyby došlo k vážným incidentům s účastí Vagnerovy skupiny na hranicích členských zemí NATO a Evropské unie, jako je Polsko, Litva a Lotyšsko, bezpochyby bychom přistoupili k akci společně. Nevylučuji, že zavedeme úplnou izolaci Běloruska, pokud uznáme, že je to v dané chvíli správná odpověď. Každá vážná provokace na hranici Polska, Litvy a Lotyšska vyvolá společnou, rozhodnou a promyšlenou reakci,“ zdůraznil Kamiński podle webu týdeníku Wprost.

Odhadl, že v Bělorusku je asi 1000 až 1200 žoldnéřů. Máme co do činění s lidmi „bezpochyby velmi nebezpečnými“, mnohdy demoralizovanými a s kriminální minulostí, prohlásil. Polské služby proto bedlivě sledují, co se děje na druhé straně hranic.