Sýrii totiž déle než dekádu svírá občanská válka, která z domovů vyhnala obrovské množství lidí. Někteří se snažili dostat do Evropy, mnozí ale zakotvili v sousedním Turecku a velké množství uprchlíků nakonec skončilo v provizorních táborech pro vysídlené občany v severní části země. Právě tuto oblast ovšem zemětřesení postihlo.

Situace v severozápadní Sýrii je tíživá dlouhodobě. Může za to nejen válka, ale i zesílené dopady neutěšené ekonomické situace, pandemie covidu-19 a v poslední době i epidemie cholery. Ta se v regionu šíří od září loňského roku a v takto nejistých podmínkách a při nedostatku přístupu k čisté vodě jen graduje.

Životní podmínky v oblasti se navíc výrazně zhoršily jen pouhý týden před zemětřesením, když oblast zasáhla sněhová bouře. Potřeba je tak třeba i palivo do generátorů a topení. Sýrie se totiž - podobně jako mnoho zemí po celém světě - potýká s energetickou krizí, která je důsledkem války na Ukrajině.

Dodávky pomoci do části Sýrie postižené zemětřesením váznou. V pátek překročil hranice teprve druhý konvoj organizovaný OSN. Za potíže můžou zejména politické spory – strádají zejména oblasti ovládané protivládními rebely.

„Čtyři dny po zemětřeseních pokračují týmy Lékařů bez hranic v nouzové reakci. Zvenčí jsme zatím obdrželi jen velmi malou mezinárodní podporu,“ sdělil v pátek Ahmed Rahmo, koordinátor MSF, který má na starosti syrskou oblast Idlib a sídlí v tureckém Gaziantepu. „Naše práce je zásadní, je to ale jen kapka v moři: potřeby v regionu jsou obrovské.“

Humanitární organizace v regionu nyní lidem poskytují hlavně základní potřeby, a zajišťují tak potraviny i vodu nebo lékařskou péči. Kvůli nedostatku finančních prostředků a obtížnému přístupu do oblasti se ale většina syrských nemocnic potýkala s mnoha obtížemi ještě před zemětřesením.

„Přesun zásob a léků z Turecka do Sýrie byl náročný, protože jediným přechodem pro humanitární konvoj do severozápadní Sýrie byl Bab al-Hawa, který byl již před katastrofou vystaven politickému napětí,“ vysvětlil Rahmo s tím, že ihned po zemětřesení byl tento přechod na tři dny uzavřen a po jeho otevření byl provoz jen velmi malý.

„Humanitární organizace působící uvnitř severozápadní Sýrie sáhly do svých nouzových zásob, které byly na místě. Na to, aby se dostaly k lidem v tomto regionu, není času nazbyt, protože dodávky zásob jsou klíčové. Ve vysídlených táborech žijí dva miliony lidí a často jen ve stanech vystavených větru,“ dodal koordinátor MSF.

Teploty v tomto ročním období dosahují v zasažené oblasti záporných hodnot a lidé, kteří kvůli neštěstí přišli o střechu nad hlavou, stále hledají, kde by mohli strávit nadcházející noci. Mnoho lidí je tak nuceno stát se součástí syrských táborů, kde byla otevřena přijímací střediska, aby bylo další vysídlené osoby možné ubytovat.

Vláda podle tureckého prezidenta podnikne rázné kroky proti lidem, kteří se podílejí na rabování a dalších zločinech v místech, která v týdnu postihlo ničivé zemětřesení. Prohlásil to během sobotní návštěvy postižené oblasti.

„Matku vynesli mrtvou, ale její tři děti se podařilo zachránit. Jedno po druhém. Jako zázrakem. Záchranáři nejprve vytáhli zpod trosek jedno dítě a rovnou ho předali do sanitky. Když se sanitka chystala odjet, vytáhli další, takže zastavili sanitku a druhé dítě dali dovnitř. Totéž se opakovalo i u třetího dítěte,“ vzpomínal pracovník organizace s tím, že lidé jásali štěstím, jelikož se jim čtveřici dva dny nedařilo dostat ven.

Podle Stoenesca EU v Sýrii pomáhá nepřetržitě již více než deset let a ještě mnohem více pro ni dělá nyní. Blok a jeho členské státy již totiž měly shromáždit více než 50 milionů eur na poskytnutí pomoci a na podporu záchranných misí.

Syrská vláda nyní ovšem požádala o pomoc samotnou OSN. Zároveň ale uvedla, že veškerá pomoc musí být poskytována v koordinaci s Damaškem a musí být dodávána ze Sýrie, nikoli přes tureckou hranici do povstaleckých oblastí. Někteří tak Damašek obviňují, že pomoc směřuje do loajalistických oblastí a nikoliv do strádajících oblastí, které ovládá opozice.