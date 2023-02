„Vyhlásili jsme výjimečný stav,“ řekl při návštěvě oblasti katastrofy Erdogan

„Vyhlásili jsme výjimečný stav,“ řekl v sobotu při návštěvě místa katastrofy Recep Tayyip Erdogan. „To znamená, že od nynějška by lidé, kteří se podílejí na rabování nebo únosech, měli vědět, že se na ně vztahuje pevná ruka zákona,“ uvedl dále turecký prezident. Jaké případy únosů má na mysli, podle agentury Reuters ale není jasné.

Bezpečnost v zóně zemětřesení se dostala do centra pozornosti poté, co tam dnes rakouská armáda a německé záchranné organizace pozastavily práce. Zdůvodnily to „stále obtížnější bezpečnostní situací“ a obavami o bezpečnost záchranářů.