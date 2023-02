„Smutek pomalu ustupuje hněvu.“ Rakušané i Němci ukončili nasazení v Turecku

V zasažené oblasti Turecka momentálně pomáhají i čeští záchranáři a to asi 300 kilometrů od těch rakouských a německých. „My jsme měli ráno konferenční hovor s velitelem týmu a ten řekl, že z jeho pohledu je bezpečnostní situace dobrá. To znamená, že z našeho pohledu je to v pořádku,“ řekl pro Seznam Zprávy mluvčí hasičů z Moravskoslezského kraje Jakub Kozák.