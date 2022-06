Největší regulace zbraní v USA za desetiletí. Souhlasí i část republikánů

Sám prezident Biden nicméně okamžitě uvítal „pokrok“, který je podle něj sice nepostačující, ale i tak „důležitý“. Věří, že předloha se stane nejvýznamnějším dokumentem o kontrole střelných zbraní, o kterém se bude v Kongresu hlasovat, a to za řadu desetiletí.

Návrh podle agentury Reuters například zahrnuje přísnější prověrky žadatelů o nákup zbraní, pokud jsou mladší 21 let, ale ne zvýšení věku pro nákup poloautomatických pušek na 21 let, anebo další omezení ohledně zbraní ve stylu vojenských útočných pušek, jak požadovali demokraté a Biden.

To, že deset republikánů signalizovalo svou podporu předběžné dohodě, podle agentury naznačuje, že opatření by mohlo postoupit k hlasování a překonat překážky ze strany ostatních republikánů, kteří jsou proti většině opatření na kontrolu zbraní.

Vůdce senátní většiny, demokrat Chuck Schumer, vydal prohlášení, v němž označil dohodu za „dobrý první krok“, který by mohl omezil schopnost potenciálních masových střelců rychle získat útočné pušky vylepšením procesu prověřování spolehlivosti v případě kupců zbraní mladších 21 let.

„Náš plán zachraňuje životy a zároveň chrání ústavní práva Američanů, kteří dodržují zákony,“ uvedla v prohlášení skupina vedená demokratem Chrisem Murphym a republikánem Johnem Cornynem. „Těšíme se, že získáme širokou podporu obou stran a prosadíme svůj návrh zdravého rozumu do zákona,“ dodala skupina.

Dohoda byla oznámena den poté, co desetitisíce lidí ve Washingtonu a na stovkách dalších míst po celých Spojených státech požadovaly, aby zákonodárci schválili legislativu zaměřenou na omezení násilí se zbraněmi.

Demokrat Biden 2. června vyzval k zákazu prodeje útočných zbraní a velkokapacitních zásobníků, anebo - pokud by to nebylo možné - ke zvýšení minimálního věku pro nákup těchto zbraní z 18 na 21 let. Biden také naléhal na zrušení štítu, který chrání výrobce zbraní před žalobami za násilí spáchané uživateli jejich zbraně.