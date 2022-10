Nezničitelné bratrství zničeno. Kyrgyzstán zrušil cvičení „ruského NATO“

O zrušení manévrů, které dostaly název Nezničitelné bratrství – 2022, informovalo kyrgyzské ministerstvo obrany. Zúčastnit se měla velitelství armád a vojsko, cvičení mělo trvat do pátku. Členy ODKB jsou kromě Kyrgyzstánu a Ruska i Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Tádžikistán.

Rusko a další členové organizace odmítli žádost Jerevanu o vojenskou pomoc, kterou Arménie vznesla krátce poté, co v září začaly boje. Organizace pouze na hranici poslala misi, která měla zjistit okolnosti. Arménie obvinila Baku, že na pozice arménské armády útočí ázerbájdžánské dělostřelectvo a drony.

ODKB se nyní zaměřuje na ochranu před možným rozšířením konfliktu v Afghánistánu do sousedního Tádžikistánu. Rusko mělo v září v této zemi 5000 vojáků, což je o 2000 méně než dříve. Kreml část kontingentu odvolal na frontu na Ukrajině.

Řada analytiků s ohledem na válku na Ukrajinu upozorňuje, že Rusko ztrácí ve Střední Asii svůj vliv. Podle exilového ruského serveru The Moscow Times se představitelé bývalých sovětských republik zalekli, že by Moskva ukrajinský precedent mohla někde zopakovat.

„Neznamená to, že tam ten prostor vůbec není, ale zmenšil se. Dá se to pojmenovat i tak, že se tady ruský vliv zmenšil, ale k pokusům o měření vlivu jsem obecně skeptický, vliv se dá těžko kvantifikovat,“ zhodnotil Horák v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

„Autoritářské režimy ve Střední Asii velmi dobře rozumí tomu, že pouze Rusko má určitý vliv na (jejich) domácí politiku,“ domnívá se Temur Umarov z think tanku Carnegie Endowment for International Peace, se kterým mluvil server The Moscow Times. „To poskytuje Rusku páky,“ dodává.